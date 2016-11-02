Кабмин разрешил НТКУ назначать премии сотрудникам за успешную подготовку "Евровидения"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

Глава Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Наливайко отметил, что премии предполагается выплачивать сотрудникам Национальный телекомпании, которые показали успехи и личный вклад в подготовке к конкурсу, за счет общего фонда оплаты труда.

При этом предельная сумма, которая выплачивается сотрудникам с учетом премии, не может превышать 150 тыс. грн на одного работника в месяц.

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Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

8 августа Кабмин выделил на проведение «Евровидения-2017» 450 млн грн. В 2017 году песенный конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу.

Правительство также согласовал увольнение генерального директора НТКУ Зураба Аласании.

Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил, что надеется своей отставкой «привлечь внимание к проблемам с бюджетом Евровидения-2017 и бюджетом будущего общественного вещателя».

Сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру информационной политики Юрию Стецю вместе с народными депутатами проработать вопрос запуска общественного телевидения и предоставить предложения относительно устранения препятствий в этом направлении.