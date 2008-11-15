Земельный скандал в Крыму: чиновники делят право давать право

Городской совет Инкермана заявляет о лишении Севастопольским городском советом общины города Инкерман конституционного права собственности на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Инкерманский горсовета заявил в опубликованном сегодня в местных СМИ отрытом письме. (Город Инкерман входит в состав Балаклавского района Севастополя, является городом районного значения, в нем проживает 12 тыс. чел., во всем Севастополе - около 380 тыс. чел. - УНИАН).

«Распоряжение землей, находящейся на территории Инкермана, является сугубо прерогативой Инкерманского городского совета, состоящего в большинстве из представителей громады Инкермана. Несмотря на то, что в течение последних 6 месяцев исполнительный комитет Инкерманского городского совета депутатов неоднократно обращался в адрес и председателя Севастопольского городского совета, и депутатов Севастопольского городского совета с просьбой не рассматривать вопросы, связанные с выделением земельных участков, находящихся на территории Инкермана, Севастопольским городским советом депутатов было принято решение N5632 от 15.10.2008 года "О даче согласия гражданам-членам ОК ЖСТИЗ "Земля" на передачу в собственность земельных участков в районе Сушильной балки для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных построек и сооружений (приусадебных участков) и разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка», - сказано в письме.

По мнению депутатов, Севастопольский горсовет превысил свои полномочия и лишил общины Инкермана возможности реализовать свое конституционное право на землю.

В письме также утверждается, что «Инкерманский городской совет по действующему законодательству Украины наделен полномочиями как полноправный городской совет со своим исполнительным органом, деятельность которого направлена на защиту законных прав и интересов граждан Украины, проживающих на территории Инкермана».

Как сообщила пресс-служба Севастопольской горгосадминистрации по итогам рабочей встречи председателя ГГА Сергея КУНИЦЫНА с мэром Инкермана Николаем БУРТОВЫМ, последний заявил, что городской совет Севастополя аргументирует свое право распоряжаться землей тем, что статус Севастополя не определен, и поэтому как бы нельзя разграничить полномочия.

В то же время он утверждает, что статус Инкермана определен Верховной Радой Украины. «Мы - город районного значения. И границы у нас есть. Они прописаны и были приняты еще исполкомом Севастополя в 1977 году», - добавил Н.БУРТОВОЙ.

По его мнению, «утверждение границ - дело времени. Мы два года плотно занимались этим вопросом. В завершающей стадии – технико-экономическое обоснование. В январе мы будем готовы представить пакет документов на рассмотрение Верховной Радой Украины. Именно на утверждение границ».

Согласно сообщению пресс-службы горгосадминистрации, „с позицией мэра Инкермана согласен и глава Севастополя С.КУНИЦЫН.

«В очередной раз мы сталкиваемся с проблемой закона о статусе Севастополя. Сегодня границы Инкермана в соответствии с действующим законодательством до конца не выделены в натуре, нет решения парламента. Вот и сталкиваются инкерманские депутаты с тем, что горсовет Севастополя выделяет сам землю на территории города, пользуясь тем, что якобы не вынесены в натуре границы Инкермана. Это неправильный подход. И я поддерживаю позицию, что здесь всеми ресурсами, в том числе и землей, должен распоряжаться Инкерманский городской совет», - заявил С.КУНИЦЫН.