Нацполиция анонсирует большое количество митингов с 15 по 22 ноября

Об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель председателя нацполиции Андрей Крищенко, пишет «Украинская правда».

"В Киеве в течение недели, с 15-22 будет проходить большое количество массовых мероприятий, поэтому будем работать в усиленном режиме. Поступило около 10 заявок о проведении массовых мероприятий, на некоторых заявлено до 50 тысяч митингующих", - отметил он.

Завтра, 15 ноября, такие акции состоятся возле зданий Нацбанка и ВР. Крищенко отметил, что полиция общалась с организаторами относительно избежания провокаций и соблюдения законодательства.

"Порядок будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей. Будут задействованы кинологи, взрывотехники", - сказал он.

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"В связи с большим количеством людей будет перекрываться Крещатик, часть улицы Институтская, будет проводиться поверхностный обыск людей, участвующих в акциях. Будут дополнительно развернуты пункты обогрева, будет дополнительное количество до 20 автомобилей скорой помощи", - отметил Крищенко.

"Мы не будем препятствовать мирным акциям, но мы будем противодействовать провокациям, в частности захватам правительственных зданий", - подчеркнул он.

Крищенко также отметил, что по оперативной информации, происходит активный сбор людей в соцсетях с 15 до 21 ноября, где будут платить от 80 до 150 гривен.

Заявки на митинги полиции предоставили в частности, обманутые вкладчики, автомайдан, партия "Батькивщина", и профсоюзы.

Как сообщал УНИАН, ранее начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в Киеве из-за повышенного уровня террористической угрозы планируется перекрытие Крещатика.