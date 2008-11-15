Начался суд над водителем, по вине которого погибли 11 человек

На Житомирщине в суде началось слушание дела водителя-иностранца, при участии которого в ДТП возле Житомира погибло 11 человек. Об этом сегодня сообщил журналистам лидер Житомирской организации БЮТ народный депутат Украины Олег ЧЕРПИЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что "это судебное дело наконец разъяснит общественности настоящие причины страшной трагедии под Житомиром" (УНИАН: трагедия произошла в мае этого года, когда на рассвете на объездной дороге возле областного центра грузовик врезался в наполненную людьми маршрутку Ровно-Киев. 11 человек погибли - УНИАН).

По информации депутата, дело слушается в Житомирском райсуде. На скамье подсудимых - водитель грузовика Scania, гражданин Республики Босния и Герцоговина. Правоохранители считают, что именно по его вине произошло это резонансное ДТП.