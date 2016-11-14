Возле Рады активисты требуют предоставить НАБУ право на самостоятельное прослушивания
Напротив центрального входа в здание Верховной Рады Украины общественные активисты требуют рассмотреть на текущей пленарной неделе законопроект №4812, который должен предоставить Национальному антикоррупционному бюро право на самостоятельное прослушивание.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас здесь собралось около 20 активистов. Они разложили на земле отрезанные телефонные трубки стационарных телефонов. Активисты держат плакаты с лозунгами в частности, “Коррупционеры сами себя не посадят. "№4812 - требуем прослушку для НАБУ”, “СБУ может, полиция может. Дайте право НАБУ”.
По словам участников акции, соответствующий документ предоставит НАБУ законодательную возможность по решению суда самостоятельно снимать информацию с каналов связи (прослушивать телефоны) согласно международной практике.
Они также отмечают, что “последний меморандум между Украиной и Международным валютным фондом содержит обязательства официального Киева предоставить НАБУ право на прослушивание до конца ноября”.
Читайте такжеЗаместитель председателя НБУ Рожкова пожаловалась, что ее прослушивают
В случае поддержки законопроекта №4812, отмечают активисты, НАБУ будет прослушивать только фигурантов уголовных производств по подследственности бюро, то есть, топ-чиновников, а не всех украинцев.
Как пояснил председатель правления “Центр противодействия коррупции” Виталий Шабунин, сейчас НАБУ, поскольку оно не может самостоятельно прослушивать своих фигурантов уголовных производств, вынуждено каждый раз обращаться за помощью к СБУ. Так, активисты требуют предоставления НАБУ самостоятельного права на прослушивание, поскольку в таком случае, в частности, Бюро будет нести полную ответственность за возможную утечку информации, полученной во время расследования уголовных производств.