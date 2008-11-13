Донецкий губернатор: в ближайшие три месяца поголовных сокращений не будет

В Донецкой области массовых сокращений работников в ближайшие три месяца не будет, заверяет председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам губернатора, «определенные сокращения будут, но повальных, по крайней мере, в ближайшие три месяца – нет».

Он напомнил, что одной из задач местной власти всегда было «максимально приращивать рабочие места», что официально закреплялось в договорах, заключенных между работодателем, профсоюзом и администрацией. «Таким образом, вся эта работа, которая длилась продолжительное время, привела к тому, что мы в этом году вышли на показатель занятости - 1,2% зарегистрированных безработных», - отметил В.ЛОГВИНЕНКО. Он подчеркнул, что этот показатель безработицы носит не социальный, а экономический характер, «потому что потребность области в высококвалифицированных специалистах была более 40 тыс. человек, а безработных было зарегистрировано 70-75 тыс.».

Поэтому ближайшие три месяца массовых сокращений работников в области не будет, еще раз подчеркнул губернатор и добавил: «А дальше жизнь покажет».

«Мы можем строить прогнозы на конец февраля – май. И все будет зависеть от того, насколько мы за это время сможем разобраться в этой ситуации и предложить новые направления, новые проекты, новые программы занятости», - заключил В.ЛОГВИНЕНКО.