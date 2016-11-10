Брат задержанного "диверсанта": он служил в украинской армии, но за пять-шесть лет до оккупации Крыма

Сама операция прошла в Севастополе. У задержанных якобы изъяли взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты схемы объектов предполагаемых диверсий. Своим целями они обозначали объекты военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

"Дождю" удалось выяснить имя одного из тех, кто был задержан в среду — им является житель оккупированнного Крыма Дмитрий Штыбликов. Уже в эти минуты суд может избирать ему меру пресечения. Скорее всего эту будет арест. Брат задержанного Алексей рассказал в интервью "Дождю", о том, что ему известно об этом деле, и чем занимался его родственник.

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По его словам, о причине задержания он не знает: силовики задержали самого Штыбликова и его супругу. Дмитрий находится в севастопольской, а жена в симферопольской прокуратуре.

Алексей подтвердил, что его брат когда то действительно служил в украинской армии, но за пять-шесть лет до оккупации Крыма был уже военным аналитиком. Он был одним из издателей военного аналитического журнала, который был закрыт весной 2014 года, а также занимался Черноморским флотом. Именно за это, по мнению Алексея, брат попал в какие-то «списки подозреваемых».

Наличие в аккаунте Дмитрия в одноклассниках фотографий с вооруженными мужчинами в военной форме, Алексей объяснил тем, что брат занимался страйкболом и коллекционировал оружие.

Алексей рассказал, что сейчас у брата российское гражданство. Отношение к оккупации Крыма у них в семье, в целом, нельзя назвать положительным. Дмитрий часто ездил в Украину. По словам Алексея, Штыбликова всегда отдельно допрашивали на границе, что, по его мнению, доказывает, что он был в специальных списках ФСБ.

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«Мы сейчас ищем адвоката, родственники находятся у суда. Суд закрытый. Ленинский районный суд Севастополя», - сказал Алексей.