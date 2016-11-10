Прокуратура завершила расследование смертельного пожара в доме для пожилых людей в селе Леточки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Владельцу дома для людей преклонного возраста объявлено подозрение по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

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Как говорится в сообщении, в ходе досудебного расследования установлено, что «в результате преступной самоуверенности и несоблюдения правил пожарной безопасности 40-летним подозреваемым, примерно в 3 часа утра в жилом частном доме, который принадлежит подозреваемому и использовался в качестве пансионата для людей преклонного возраста, возник пожар, вследствие которого погибло 18 человек и одному лицу причинены телесные повреждения».

Подозреваемому, его защитникам и потерпевшим объявлено о завершении досудебного расследования, открыты материалы уголовного производства для ознакомления, сообщили в прокуратуре.

После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 мая в селе Леточки Броварского района в двухэтажном здании, где проживали люди пожилого возраста, возник пожар. Установлено, что на момент пожара в доме находились 35 человек. Удалось спасти 18 человек, из которых пятеро с ожогами госпитализированы. На месте пожара были обнаружены тела 17 погибших.

Предпринимателя, который организовал дом для людей преклонного возраста, задержали.

По данным полиции, койко-место в частном доме для престарелых с уходом обслуживающего персонала стоило для пенсионеров 6 тыс. грн в месяц.