Смертельный пожар под Киевом: владельца дома престарелых взяли под стражу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, Броварской районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 40-летнему основателю дома, в котором ночью 29 мая произошел пожар и погибли 17 человек.

Владельцу этого заведения было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеГибель 17 человек при пожаре под Киевом: подозреваемый владеет еще 8 домами престарелых

Как сообщал УНИАН, 29 мая в 3.48 в селе Леточки Броварского района в двухэтажном здании, где проживали люди пожилого возраста, возник пожар. Установлено, что на момент пожара в доме находились 35 человек. Удалось спасти 18 человек, из которых пятеро с ожогами госпитализированы. На месте пожара обнаружены тела 17 погибших.

Предприниматель, который организовал дом для людей преклонного возраста, был задержан. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, койко-место в хостеле с уходом обслуживающего персонала стоило для пенсионеров 6 тыс. грн в месяц.

31 мая Броварской райсуд освободил из-под стражи владельца дома Олега Дмитренко. По данным СМИ, Дмитренко отпустили, потому что поздно было сообщено о подозрении.