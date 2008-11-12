Улицу Юлии Тимошенко переименовали

На Прикарпатье переименовали улицу Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в Снятинской райгосадминистрации, 11 ноября 2008 года состоялась внеочередная 18-я сессия Прутовского сельского совета Снятинского района Ивано-Франковской области, на которой депутаты приняли решение №276 «О переименовании улицы Юлии Тимошенко в улицу Киевскую». Решением предыдущей сессии Прутовского сельского совета от 26 октября т.г. улица, на которой построены дома для пострадавших от июльской стихии, была названа именем Ю.Тимошенко. На новой улице за средства государства строят 11 домов для пострадавших от стихии 23-27 июля 2008 года.

Причин переименования улицы в райадминистрации не указывают.