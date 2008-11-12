Спад производства в Украине в октябре - почти 20%

В Украине спад промышленного производства в октябре 2008 года, по сравнению с октябрем 2007 года, составил 19,8%, в январе-октябре т.г. против аналогичного периода 2007 года зафиксирован рост на уровне 2,2%. При этом в октябре 2008 года против сентября 2008 года зафиксирован спад на уровне 7,6%.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в октябре 2008 года против октября 2007 года по отраслям составил: добывающая промышленность - 10% (в январе-сентябре 2008 года к январю-сентябрю 2007 года – рост 2,6%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - 20,6% (рост 3,2%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - 0,2 (рост 2,1%).

В обрабатывающей промышленности спад производства в октябре 2008 года против октября 2007 года составил 21,1% (рост 2,3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 10,9% (рост 0,4%).

В легкой промышленности зафиксирован спад объемов производства на уровне 6,3% (спад 0,1%): в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него - спад 8,4% (спад 3,5%), в производстве кожи, изделий из нее - спад 0,5% (рост 10,9%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в октябре 2008 года против октября 2007 года составил 2,8% (16,7%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 1,3% (12,2%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 43,9% (спад 15,7%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован спад производства на уровне 19,2% (рост 0,5%), в том числе в химическом производстве - спад 21% (спад 2,7%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - спад 13,2% (рост 10,8%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) - спад 6,8% (11%).

В Госкомстате сообщили, что в октябре 2008 года в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с октябрем 2007 года, спад производства составил 35,6% (спад 3,6%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 11,2% (рост 20,5%), в частности, в производстве машин и оборудования - рост 0,9% (12,5%), производстве электрического и электронного и оптического оборудования – спад 9,6% (рост 15,3%), производстве транспортного оборудования – спад 17,9% (рост 27,8%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 14,4% (в январе-октябре 2008 г. к январю-октябрю 2007 г. - рост 0,8%).

Справка УНИАН. Рост промышленного производства в январе-октябре 2007 года против января-октября 2006 года составил 11%.