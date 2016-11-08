На Донетчине спецслужбы блокировали ввоз в "ДНР" товаров на более 500 тысяч гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время осмотра автомобилей в пяти из них правоохранители обнаружили товары, которые транспортировались без соответствующих документов, вопреки установленным правилам.

Сотрудники спецслужбы изъяли, в частности, квадроцикл, комплектующие к газовым котлам и компьютерам, мобильные телефоны, лекарства и строительные материалы.

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По словам водителей, товары они везли в т.наз. "ДНР" для перепродажи на заказ боевикам и их окружению.

Как отметили в пресс-центре, продолжаются соответствующие процессуальные действия.