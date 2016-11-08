На Донетчине спецслужбы блокировали ввоз в "ДНР" товаров на более 500 тысяч гривень
10:29, 08 ноября 2016Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины за сутки задержали на блокпостах в Донецкой области нелегальные товары на более 500 тыс. грн, которые водители планировали ввезти на временно оккупированные территории.
СБУ за сутки задержала на Донетчине нелегальные товары на свыше 500 тыс. грн / фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время осмотра автомобилей в пяти из них правоохранители обнаружили товары, которые транспортировались без соответствующих документов, вопреки установленным правилам.
Сотрудники спецслужбы изъяли, в частности, квадроцикл, комплектующие к газовым котлам и компьютерам, мобильные телефоны, лекарства и строительные материалы.
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По словам водителей, товары они везли в т.наз. "ДНР" для перепродажи на заказ боевикам и их окружению.
Как отметили в пресс-центре, продолжаются соответствующие процессуальные действия.
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