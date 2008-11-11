Украина и Россия договорились свести к миниумуму хитрости на таможне

Украина и Россия договорились об обмене в реальном времени предварительной таможенной информацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, сегодня в Москве состоялось подписание Протокола между Гостаможслужбой Украины и Федеральной таможенной службы России об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются через таможенную границу Украины и Российской Федерации.

Документ предусматривает обмен информацией в режиме реального времени, что позволит таможенникам обеих стран сопоставлять данные о товарных партиях, которые перемещаются через украинско-российскую границу. В частности, предусматривается, что стороны будут предоставлять друг другу информацию не только о количестве товара, его классификационном коде, но и об оформлении фактического вывоза товаров и транспортных средств за пределы таможенной территории наших стран. Кроме того, стороны будут информировать друг друга о фактах поступления и начала осуществления процедуры доставки товаров и транспортных средств.

Налаженная система обмена предварительной таможенной информацией позволит проконтролировать и не допустить подмены в пунктах пропуска товаросопроводительных документов, использования поддельных документов, которые используются в таможенном оформлении, заявления недостоверных данных о количестве, весе и цене товара.

По мнению руководителей таможенных администраций Украины и России, это в целом позволит практически свести к минимуму любые манипуляции при осуществлении внешнеэкономических операций.

Председатель Гостаможслужбы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, подписывая Протокол, отметил, что Россия – один из наибольших партнеров нашей страны в вопросах торговли, поэтому реализация договоренностей об обмене предварительной таможенной информацией позволит системно подойти к искоренению нарушений таможенного законодательства в наших странах, как явления.