В Черниговской области фермер засеял кукурузой древний памятник культуры
19:47, 04 ноября 2016Общество
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В Черниговской области фермер засеял кукурузой памятник археологии и культуры II-I тыс. до н. э.
REUTERS
По предварительным оценкам экспертов, сумма убытков, нанесенных государству, достигает 62 млн грн, передает 112.ua.
Следователи Бахмачского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 197-1 ("Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство") Уголовного кодекса Украины.
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Уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 4-х лет или лишения свободы на срок до 2-х лет.
Отметим, в Бахмачском районе Черниговской обл. есть поселения эпохи бронзы, а также скифские курганы с погребениями 7-2 вв. до н. э.
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