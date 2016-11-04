В Черниговской области фермер засеял кукурузой древний памятник культуры

По предварительным оценкам экспертов, сумма убытков, нанесенных государству, достигает 62 млн грн, передает 112.ua.

Следователи Бахмачского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 197-1 ("Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство") Уголовного кодекса Украины.

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Уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 4-х лет или лишения свободы на срок до 2-х лет.

Отметим, в Бахмачском районе Черниговской обл. есть поселения эпохи бронзы, а также скифские курганы с погребениями 7-2 вв. до н. э.