В НГУ опровергают сообщение о задержании на взятке своего спецназовца: "не является военнослужащим"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НГУ, информация о задержании на взятке бойца Винницкого спецподразделения "Ягуар" не соответствует действительности.

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«Задержанный гражданин не является военнослужащим Национальной гвардии Украины. Он был уволен из рядов гвардии еще 3 октября 2016 года согласно статье 26 ч.6 пункта «е» Закона Украины «О воинской повинности и военной службе» (за служебное несоответствие). За время прохождения службы он зарекомендовал себя с отрицательной стороны, имел дисциплинарные взыскания. К спецподразделению "Ягуар" не принадлежал», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пресс-центре СБУ проинформировали о задержании в зоне АТО на взятке бойца спецподразделения «Ягуар» Нацгвардии.

«Спецназовец требовал от торговца наркотиками 2,5 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности», - говорилось в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.