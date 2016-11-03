Директор Черниговского драмтеатра просит организаторов концерта Потапа и Насти отменить выступление

Как сообщил Мойсиенко УНИАН, диалог длится уже несколько дней. "Меня уверяют, что все будет нормально, и концерт отменить уже невозможно", - сказал директор драмтеатра.

Он уточнил, что официальный договор на аренду зала заключен, однако лучше решить ситуацию "спокойно, толерантно, и в рамках закона".

Мойсиенко считает, что концерт Потапа и Насти будет иметь такие же последствия для драмтеатра, как и концерт Лободы. Причиненные убытки приблизительно оценены в 30 тыс. грн.

В то же время, общественные активисты, пикетировавшие выступление Лободы в Чернигове, сегодня заявили, что намерены обратиться с иском в суд, чтобы запретить в Чернигове выступления артистов, которые гастролируют в Российской Федерации и на территории оккупированного Крыма.

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Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Чернигове перед началом концерта Светланы Лободы представители общественных организаций националистического толка устроили "коридор позора" для зрителей, которые шли на концерт. Активисты разбросали фальшивые российские рубли и гильзы, облив их красной краской, держали лозунги "Долой коллаборационистов".

Затем неизвестные проинформировали полицию, что здание драмтеатра заминировано. Около 600 зрителей были эвакуированы. Взрывотехники проверили помещения, взрывчатки или других опасных веществ обнаружено не было.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).