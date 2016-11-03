Кернес и Добкин не фигурируют в деле об избиении активистов харьковского "Евромайдана" - Горбатюк

Об этом Громадському радіо рассказал руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Нет, их имена не фигурируют. Собирать "антимайдан" - это же не преступление. Такой факт есть, но не инкриминируется совершение преступления. Есть аморальные и бесчестные вещи, а есть преступные. Какую статью уголовного кодекса вы видите в том, что они собрали "антимайдан"?", - заявил Горбатюк.

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По его словам, прокуратура не установила данных, которые указывали бы на организацию и финансирование Добкиным и Кернесом "титушек", избивших майдановцев.

"Данных, которые бы указывали на организацию и финансирование Добкиным и Кернесом, не установили. Но мы изучим производства, которые они (харьковская областная прокуратура, - ред.) расследуют и посмотрим, насколько они их проработали именно с точки зрения организаторов... Речь идет о том дне, когда было избиение", - пояснил Сергей Горбатюк.

Горбатюк добавил, что уже открыты производства в отношении исполнителей среднего звена - это работники милиции. Что же до конкретных организаторов - открытых производств пока нет.