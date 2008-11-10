Fitch снизило прогноз рейтинга России со «стабильного» на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило в понедельник прогноз по суверенному рейтингу России (BBB+) на "негативный" со "стабильного", говорится сообщении агентства. Наряду с Россией Fitch снизило до "негативного"прогноз суверенного рейтинга Южной Кореи, Мексики и Южной Африки. В то же время, прогноз рейтинга Чили и Малайзии был снижен до "стабильного".

РИА Новости