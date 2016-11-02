МВД планирует внедрять передовые японские полицейские технологии в работе Нацполиции - Аваков

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Глава МВД по результатам визита в Японию поблагодарил посла Шигеки Суму за подготовку и организацию встреч с высокопоставленными чиновниками японского правительства.

«По результатам этого визита Министерство внутренних дел Украины планирует внедрение ряда новых проектов в работе Национальной полиции», - отметил Аваков.

В частности, речь идет о системе регулирования патрулирования, системе цифровой радиосвязи Digital Radio», Центре управления дорожным движением, системе полицейских участков открытого типа «KOBAN».

Посол подчеркнул, что Япония с удовольствием принимала делегацию МВД Украины и демонстрировала передовые полицейские технологии.

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«МИД и Национальная комиссия общественной безопасности Японии получили положительные впечатления во время пребывания украинской делегации в Японии. Токио считает МВД Украины надежным партнером и в дальнейшем будет поддерживать реформы сектора безопасности Украины», – подчеркнул дипломат.

Он также заверил, что японская сторона заинтересована в продолжении обмена опытом в сфере безопасности дорожного движения и рассматривает возможность проведения тренингов для представителей Нацполиции Украины.

Вместе с тем Аваков передал послу Шигеки Суми письмо, адресованное министру иностранных дел Японии Фумио Кишиде с описанием процессов реформирования МВД и предложениями по совместному внедрению в Украине новых проектов.