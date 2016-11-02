В Днепре полиция накрыла 4 "наливайки" (фото)

Об этом Информатору сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

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Вчера на Слобожанском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили торговый киоск, в котором продавали алкоголь без лицензии. Патрульные изъяли 151 бутылку спиртных напитков объемом более 100 литров. Изъятое оценивают в 2700 гривень.

Также вчера утром патрульные полицейские совместно с инспекторами по благоустройству «накрыли» павильон «Пивбуль» на Паникахи. Пиво на разлив там тоже продавали без лицензии на продажу.

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Как сообщают правоохранители, продавец отказался предоставить документы. Полицейские изъяли 12 металлических кег с пивом общим объемом около 500 литров.

В Шевченковском районе полицейские обнаружили еще один павильон, где незаконно торговали алкогольными напитками, на улице Тополиная. Нелегальные спиртные напитки изъяли, по факту изъятия составили протокол.

Сегодня на улице Широкой в районе городской больницы №20 полицейские изъяли порядка 60 кг нелегального алкоголя в таре по 5 литров. Как сообщают очевидцы, киоск ликвидировали по множественным заявлениям местных жителей, так как здесь несколько раз происходили случаи отравления алкоголем.