Когда Надежду Костанди-Балан забрали в больницу, на ней буквально не было живого места.

Молодая девушка, пострадавшая в результате ДТП под Одессой, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, а ее родители распродают имущество, чтобы собрать деньги на лечение.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Потерпевшей продавщицей арбузов, в лоток которой 5 августа врезалась иномарка KIA, оказалась 16-летняя Надежда Костанди-Балан из Овидиопольского района Одесской области.

На работу она пошла, чтобы подзаработать денег на учебу. Сейчас она учится на официантку-бармена в Черноморском морском профессиональном колледже при Одесском Национальном морском университете. 5 августа был ее первый рабочий день.

Друзья и знакомые жертвуют деньги на лечение и дальнейшую реабилитацию, но родителям уже пришлось продать трех из пяти своих коров. Они рассматривают вариант с продажей трактора и земли.

Читайте такжеВ Одесской области столкнулись три автомобиля: пострадали двое детей (фото)Надежду госпитализировали с травмами головы, раздробленными костями таза, порванной почкой и селезенкой, пробитым легким, переломами ног и ребер.

Она уже перенесла несколько операций. В скором времени врачи будут принимать решение, что с ней делать дальше. При этом родителей к ней в реанимацию не пускают уже три дня.

Ранее УНИАН сообщал о ДТП с участием трех автомобилей в курортной зоне Одессы, в котором пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Автор: Станислав Кожемякин