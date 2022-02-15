Он будет проведен с 08.00 до 10.00 и с 19.00 до 22.00.

В День единения, 16 февраля, общенациональные и региональные телерадиокомпании проведут телемарафон "UAразом".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время пресс-конференции.

"Будет интересный телемарафон. Завтра с 8:00 до 10:00 утра все телеканалы страны фактически будут вещать одной картинкой. С 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 мы увидим разных спикеров, представителей власти, лидеров общественного мнения, волонтеров, которые будут говорить на тему единения и на тему нарративов, которые помогают объединять нашу страну", - отметил он.

Также, по его словам, завтра в Софии Киевской состоится молебен за единение.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.

Согласно документу, в этот день необходимо поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, выполнить в 10.00 Государственный Гимн Украины, зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания провести соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кроме того, утвержденный правительством план мероприятий должен предусматривать создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы "UАразом" для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном положении ситуации безопасности, мерах, предпринимаемых для укрепления обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Планом также должен предусматривать ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мероприятий по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

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