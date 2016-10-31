18% украинцев вынуждены экономить на продуктах питания - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института, проведенного с 28 сентября по 7 октября 2016 г.

Также, согласно данным опроса, 35% респондентов ответили, что семейного бюджета им хватает на питание, а для покупки одежды, обуви нужно накопить средства или одолжить.

Еще 45% опрошенных заявили, что денег им хватает на питание и необходимую одежду, обувь, но для таких покупок как качественный костюм, мобильный телефон, пылесос, стиральная машина, холодильник и прочее нужно насобирать деньги или одолжить.

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Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Всего было опрошено 2,4 тыс. жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, которые имеют право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент достижимости респондентов – 66.9%. Дополнительно было опрошено 1156 респондентов в Харьковской области. Допустимая погрешность не превышает 2.8%. Коэффициент достижимости респондентов – 64.1%.