Милиция думает, не была ли гибель 13-летнего тхэквондиста убийством

В МВД рассматривают возможность открытия уголовного дела по факту гибели подростка на соревнованиях по тхэквандо

Кременчуг. 4 ноября. УНИАН. Милиция рассматривает возможность открытия уголовного дела по факту гибели подростка на соревнованиях по тхэквандо в Кременчуге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Кременчугского городского управления внутренних дел Василий ОВЧАРЕНКО.

По его словам, уголовное дело откроют по факту смерти подростка по ст. 119 Уголовного кодекса – убийство по неосторожности.

"Возможно, спарринг, который так трагически закончился следовало остановить раньше, но этот вопрос следует изучить. Судебно-медицинская экспертиза во время вскрытия тела юноши обнаружила обширное кровоизлияние головного мозга, а последним, по показаниям свидетелей, был именно удар в голову, который получил потерпевший. Судья и сам объясняет, что уже хотел закрыть этот бой", – сказал В.ОВЧАРЕНКО.

Как сообщили в пресс-службе Кременчугского ГУ МВД, с места события изъято положение о проведении открытого чемпионата среди детей, именная заявка на участие в соревнованиях и собственная книга спортсмена погибшего подростка.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября на базе детско-юношеской спортивной школы № 2 Кременчуга Полтавской области проводились соревнования по тхэквандо, во время которых 13-летнему Ярославу Ясько из Днепродзержинска соперник нанес удар в голову, от чего тот потерял сознание. Подросток умер в машине скорой помощи. До окончания расследования причин гибели мальчика в Украине временно запрещены все соревнования по тхэквондо.