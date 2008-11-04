Умер Виталий Врублевский

После тяжелой болезни скончался Виталий Врублевский, украинский ученый и общественный деятель, доктор экономических наук.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском обществе «Интеллект нации».

Согласно сообщению, прощание с В.Врублевским состоится в Киеве 6 ноября с 12.00 до 14.00 в Большом зале Национальной Академии Наук Украины по ул. Владимирской. После этого ученый будет похоронен на Байковом кладбище.

Много лет В.Врублевский был первым помощником первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

В последние годы В.Врублевский вел активную научно-преподавательскую и организационную работу, в частности, был инициатором создания и вице-президентом Украинского общества «Интеллект нации», президентом которого является первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК.