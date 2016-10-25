Украинский Хельсинский союз инициирует создание центра документирования военных преступлений

Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор УХСПЧ Аркадий Бущенко.

«Сегодня мы презентуем этот Центр, но это не означает, что он начал или начнет работать завтра. Мы уже развиваем его на протяжении многих месяцев, а сегодня решили презентовать наши идеи и наработки, как мы видим развитие этого Центра», - сказал он.

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По словам Бущенко, подобные центры созданы во многих странах, которые пережили конфликты на своих территориях, в частности, в Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине.

Исполнительный директор УХСПЧ отметил, что Центр необходимо создавать срочно и не ждать окончания войны, поскольку доказательства исчезают, и через некоторое время их будет сложно собрать, таким образом, много военных преступников избегут ответственности. «Мы не можем ждать, и поэтому решили создать этот Центр документирования. Мы будем пытаться объединить усилия многих организаций, которые весьма плодотворно работают в этой сфере», - добавил он.

По его убеждению, все привлеченные организации должны сотрудничать, поскольку это общее дело, а разрозненная работа усложняет процесс документирования.

Бущенко также сообщил, что с каждой организацией будет обсужден условия сотрудничества и формат. «Мы будем развивать этот Центр. Там уже есть определенная команда, и я думаю, что эта команда будет усиливаться, это требует значительных усилий и ресурсов. Мы также рассчитываем на то, что государственные органы также будут сотрудничать с Центром в выполнении его задач»,- отметил исполнительный директор УХСПЧ.