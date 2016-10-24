На Франкфуртской ярмарке украинские книги отметили в трех категориях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Впервые украинская книга получила премию Global Illustration Award 2016 - победа досталась творческой мастерской «Аґрафка» (львовским художникам Романе Романишин и Андрею Лесиву) за созданную ими обложку к книге «Джордж и тайный ключ к Вселенной» Люси и Стивена Хокингов. Книга вышла на украинском языке в «Видавництві Старого Лева» и попала в Топ-20 категории «Обложка», хотя на соискание награды было подано более 10 тыс. работ из более чем 50-ти стран.

Читайте такжеМОН требует от педагогов использовать в школах только государственный язык

В каталог The White Ravens 2016 попали сразу две украинские книги: «Кто растет в парке» Екатерины Михалицин («Видавництво Старого Лева») и «Ветер из-под солнца» Оксаны Лущевской (издательство «Фонтан казок»).

Также украинские книги отметили в коллекции Stiftung Buchkunst, в которой собраны самые красивые книги мира с нынешней Франкфуртской книжной ярмарке. Из шести украинских книг, которые были представлены в подборке, три были созданы творческой мастерской «Аґрафка» «Видавництвом Старого Лева»: «Война, изменившая Рондо», «Шептицкий от А до Я» авторов Галины Терещук и Оксаны Думанской, «Мужчины, женщины и дети» Юлии Мусаковской. Еще три украинских издания – The Russian Academy of Art, увидевшего свет в издательстве «Родовід», «Кайдашева семья» Нечуя-Левицкого в оформлении Леры Схемки от издательства «Основи» и «Ташенька и кактус» Славы Шульц, которая вышла в издательстве «Астра».

Национальный стенд Украины представил 12 книг украинских издательств, а также работы украинских иллюстраторов и участников конкурса лучшего книжного дизайна, основанного совместно с Гете-Институтом в Украине, а также целый ряд литературных мероприятий и презентаций.