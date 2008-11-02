СБУ готова хоть сейчас развенчать мифы об УПА, но...

Как отметил в эфире Радио Свободадиректор отраслевого государственного архива СБУ Владимир Вятрович, «например, чтобы опровергнуть информацию о том, что будто-бы УПА было осуждено нюрнбергским процессом, нужно лишь взять 40-томник нюрнбергского процесса (изданиее никогда не было обнародовано в полном объеме ни на русском языке, ни, тем более, на украинском) и хотя бы найти аббревиатуру УПА – сделать это не удастся».

«Развенчиваю миф о награждении Романа Шухевича железным крестом Адольфом Гитлером. Есть списки всех людей, награжденных железным крестом и среди них Романа Шухевича нет», – заметил Владимир Вятрович.

По его словам, «нужно решать проблему открытия доступа к информации».

«Недоступно очень много информации, которая касается Советского Союза.., потому что эта информация до сих пор защищена законодательством Украины. У нас есть закон «Об информации», закон «О государственной тайне», законе « О государственном архивном фонде», которые налагают ограничения об использовании этой информации, если на нее был наложен гриф «совершенно секретно», несмотря на то, что государство, которое наложило этот гриф, уже давно не существует.

Лишь парламент может исправить ситуацию, но пока этот вопрос в правительстве откладывают в «ящик», – отметил директор отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины.

При этом он отметил, что «Львиная доля уникального собрания документов, которые СБУ унаследовала от карательных органов советской власти, находятся в Украине, а не в России, тем более Прибалтийских странах, где их сжигали».

«Информация, которая содержится в архивах СБУ по-новому освещает историю Украины 20-го века (1917-91 года). А нынешнее освещение украинской истории и, в частности, УПА – это раздувание определенных мифов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине», – сказал Владимир Вятрович.

«Наилучшим путем решения вопроса противоречий между ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами УПА является литовский опыт. Там (в Литве) был сохранен специальный социальный статус для ветеранов Великой Отечественной войны с пенсиями и социальными доплатами и введен другой отдельный статус – ветераны освободительного движения», – отметил директор отраслевого государственного архива СБУ.