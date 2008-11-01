В Крыму "кабельщики" отказываются отключать неадаптированные каналы

Провайдеры кабельного телевидения Крыма сегодня не прекратили ретрансляцию неадаптированных телепрограмм.

Напомним, 1 ноября вступает в силу запрет Национального совета по телевидению и радиовещанию. Из перечня программных продуктов всех провайдеров кабельного телевидения Украины должны быть изъяты неадаптированные к украинскому законодательству телепрограммы, в том числе российские.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН Павел ЯКОВЛЕВ - президент Ассоциации работников телеинформационных сетей Крыма, объединяющей 15 кабельных организаций, «кабельщики» не видят оснований для отключения, поскольку Нацсовет по ТВ нигде «официально не обозначил», какие именно каналы признаны неадаптированными. «Нацсовет не назвал в официальных изданиях, какие каналы являются неадаптированными», - отметил П.ЯКОВЛЕВ.

Он также добавил, что Европейская конвенция о трансграничном телевидении, на которую ссылается Нацсовет по ТВ, «в законном пространстве Украины не существует» (УНИАН: по данным властей Крыма, эта европейская конвенции не является субъектом украинского законодательства и не ратифицирована в Украине). «Ссылаться на этот документ просто-напросто некрасиво», - отметил президент Ассоциации работников телеинформационных сетей Крыма.

«Законных оснований для отключения нет, есть только желание (Нацсовета – УНИАН) и очень сильное», - отметил П.ЯКОВЛЕВ.

«Я не могу отвечать за весь Крым, но те компании, которые работают с Ассоциацией, пока не давали команды на отключение», - резюмировал президент Ассоциации работников телеинформационных сетей Крыма.

Отключать неадаптированные каналы не стали и другие операторы Крыма.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по телерадиовещанию своим решением от 1 октября 2008 года обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к законодательству Украины программ.

Первый заместитель председателя Нацсовета Игорь КУРУС заявил, что действия Нацсовета касаются всех телеканалов (а не только российских), которые транслируют свои программы не из стран Европейского Союза, и при этом не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. И.КУРУС отметил: Нацсовет настаивает на том, чтобы их программы были приведении в соответствие со стандартами Европейской конвенции, а также с требованиями украинского законодательства, в частности, законов Украины «О телевидении и радиовещании», «Об общественной морали», «О рекламе».

9 октября Министерство иностранных дел РФ заявило, что запрет на вещание российских каналов на территории Украины может негативно повлиять на российско-украинские отношения.

Верховная Рада Крыма готовит конституционное представление в Конституционный суд Украины о правомочности решения Нацсовета, который требует, чтобы украинские кабельщики действовали в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении. «Курьез заключается в том, что Украина не ратифицировала этот важный международный документ, он не является субъектом украинского законодательства. Следовательно, требование исполнять его выходит за рамки правового поля», - заявил крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

31 октября городской совет Севастополя призвал кабельных операторов города не выполнять распоряжение Нацсовета по телерадиовещанию.