Около 4 тысяч участников АТО получили статус инвалида войны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время парламентских слушаний на тему "Государственные гарантии социальной защиты участников антитеррористической операции, Революции Достоинства и членов их семей: состояние и перспективы" сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"108 человек погибли на Майдане, 60 пострадавших участников Революции Достоинства и около 4 тыс. участников АТО получили статус инвалида войны. Около одной тысячи участников Майдана получили телесные повреждения разной степени тяжести", - сказала Геращенко.

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Кроме того, по ее словам, свыше 266 тыс. участников АТО получили статус участника боевых действий. "Имеем уже свыше 6 тыс. членов семей погибших участников АТО", - добавила Геращенко.