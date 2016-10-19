Около 4 тысяч участников АТО получили статус инвалида войны
Около 4 тыс. участников АТО получили статус инвалида войны, свыше 266 тыс. участников АТО получили статус участника боевых действий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время парламентских слушаний на тему "Государственные гарантии социальной защиты участников антитеррористической операции, Революции Достоинства и членов их семей: состояние и перспективы" сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
"108 человек погибли на Майдане, 60 пострадавших участников Революции Достоинства и около 4 тыс. участников АТО получили статус инвалида войны. Около одной тысячи участников Майдана получили телесные повреждения разной степени тяжести", - сказала Геращенко.
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Кроме того, по ее словам, свыше 266 тыс. участников АТО получили статус участника боевых действий. "Имеем уже свыше 6 тыс. членов семей погибших участников АТО", - добавила Геращенко.