На Южной железной дороге месячник повышения прибыльности

С 4 сентября по 4 октября включительно на Южной железной дороге проходит месячник по повышению культуры обслуживания и увеличению поступлений в пригородных перевозках.

Как сообщили УНИАН В Полтавской дирекции ЮЖД, главная цель мероприятий, проводимых в рамках месячника, - уменьшение убытков от перевозок пассажиров в пригородных поездах. В рамках месячника разработан целый ряд мероприятий по улучшению обслуживания пассажиров. Особое внимание уделяется работе на вокзалах и станциях посадочных бригад, проверяющих проездные документы непосредственно на платформах во время посадки в пригородные поезда.

Ежедневный контроль за работой проводников-кассиров, посадочных бригад будут осуществлять руководители служб: пассажирской, локомотивного хозяйства, контрольно-ревизионной, начальники всех четырех дирекций.

Справка УНИАН. Южная железная дорога одна из самых старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км., развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.