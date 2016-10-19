В Ивано-Франковске детей эвакуировали из школы из-за трещины на стенах здания

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 18 октября, учеников ООШ І-III ступеней № 7 Ивано-Франковска на улице Грушевского, 16 в центре города эвакуировали из второго корпуса.

Как сообщили спасатели, около 16:00 директор школы сообщила, что в капитальной стене, на углу двухэтажного учебного корпуса № 2, образовались трещины шириной до 10 мм и длиной до 2 метров.

Кроме того, на уровне первого этажа и в перекрытии между подвалом и первым этажом, где находится учебный класс, образовалось отверстие диаметром около 60 см. Трещины появились и на втором этаже.

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«... в учебном корпусе № 2 общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 7 приостановили проведение обучения в помещениях, где наблюдаются трещины и разрушение перекрытия между подвалом и первым этажом, до момента проведения специалистами оценки технического состояния здания», – отметили в управлении ГСЧС.

Создана комиссия, которая обследовала учебный корпус и подтвердила, что есть угроза разрушения здания.

Сегодня на внеочередной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с привлечением специалистов будет осуществлена оценка технического состояния здания, укрепление фундамента, перекрытия стен учебного корпуса и проведут мероприятия по недопущению дальнейшего разрушения помещения.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковской общеобразовательной школе І-III ступеней № 7 Ивано-Франковского городского совета обучается 460 учащихся в 22 классах. Здание школы одно из старейших в городе. Школа основана в 1976 году. Сотрудничает со школой №4 города Жешув и школой-лицеем города Юзефув (Польша).