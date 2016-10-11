Гройсман о разрушении школы в Василькове: это "звоночек" для всех и еще один повод задуматься

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

«У нас есть достаточно серьезная техногенная проблема – вы знаете, что в городе Васильков произошло разрушение части школы. Слава Богу, никто из детей и персонала школы не пострадал», – заявил он.

«Когда мне только сообщили, что это случилось, и сообщили о том, что это чрезвычайное событие произошло во время учебного процесса, я не могу вам передать свои ощущения. Я думаю, что сегодня очень важно, чтобы мы на местах еще раз посмотрели на то, где у нас есть слабые места, и как нужно обеспечить в первую очередь безопасность. Если нужна помощь правительства – мы ее, безусловно, окажем», – отметил Гройсман.

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«Слава Богу, что ни один ребенок не покалечился и не погиб, но я думаю, что это звоночек для всех для нас, еще один повод задуматься», – сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.00 в г. Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1-го по 3-й этажи и перекрытий учебных помещений. Жертв и пострадавших нет.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что причиной аварии мог стать старый фундамент или расположенная рядом дождевая канализация.