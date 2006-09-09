Киевский мэр жестоко раскритиковал строительную политику предшественника

70% проектов строительства, начатых прошлыми киевскими властями, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает простой тратой денег.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам во время совместного с Министерством транспорта и связи Украины, «Укрзализныцей» и представителями правительства объезда важнейших объектов строительства в столице.

Он отметил, что на сегодняшний день киевские власти еще знакомятся с проектами, которые должны были улучшить условия передвижения и проживания жителей столицы. «Мне нравится, что есть желание решать важные проблемы», - сказал он, в то же время отметив, что «много вещей было сделано бессмысленно» и это, по его словам, увидели и вице-премьер-министр Украины Владимир РЫБАК и министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ.

Рассказывая о своих впечатлениях Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что «где-то 70% от того, что я увидел – это прожекты, то есть это была простая трата денег». К этому он добавил, что со следующего года где-то около 2,5 млрд. грн. только процентов за те кредиты, которые брались под гарантии правительства придется выплачивать Киеву, «то есть строительство ради строительства», - отметил он, добавив, что большинство из строительств является проектами «и по типу БАМа». В частности, он привел пример строительства Дарницкого вокзала, который рассчитан на 70 тыс. пассажиров, которых «собрать просто невозможно, потому что инфраструктуры, которая их довезет к этому вокзалу нет вообще». По его словам, уже есть предложение избавиться от части того, что уже началось строиться. Мер столицы также сообщил журналистам, что совместно с Минтрансом будут созданы рабочие группы, которые будут работать «не над прожектами, а над проектами в интересах киевлян».

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли городская власть в дальнейшем привлекать новые внешние займы под строительство масштабных проектов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что это возможно, но после детального изучения проектов. «Мне нравятся внешние займы, которые имеют конечный выход и предусматривают возвращение средств через коммерческие проекты. Но мне не нравятся внешние заимствования за счет простых людей. Потому, пока я не увижу результата, я никаких займов брать не буду», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. На уточняющее вопрос, возможны ли такие займы уже в будущем году, мэр ответил, что «мы работаем очень быстро и эффективно. Будет проект – будет займ».