У Украины достаточно газа и угля, процесс подачи тепла "пошел" - Гройсман

В страны достаточные ресурсы и на текущий момент процесс подачи тепла в жилые дома и учреждения «уже пошел». Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями объединений профсоюзов.

В то же время он подчеркнул, что Украина имеет достаточные запасы газа и угля.

«Я хочу сказать, что Украина готова к отопительному сезону. У нас достаточные запасы газа, угля, с которым были проблемы, – сказал Гройсман. – Я буквально вчера звонил каждому мэру областных центров, и все информировали меня о том, что процесс пошел».

Читайте такжеЛьвовский облсовет обратился к руководству государства с требованием не перекладывать на местные бюджеты финансирование образования и медицины

Премьер также напомнил, что за качество тепла отвечает местная власть.

«Хочу подчеркнуть, что вопрос качества тепла – в компетенции местных органов власти», – заявил он.

Напомним, в Кропивницком за порывов сетей не отапливаются более 200 многоквартирных домов, 6 детских садов и 4 медицинские учреждения.

Руководители двух теплогенерирующих предприятий, которые обслуживают город, сегодня во время пресс-конференции предприятий отметили, что из-за порывов сетей не удалось подключить к отоплению часть многоквартирных домов.