У Украины достаточно газа и угля, процесс подачи тепла "пошел" - Гройсман
Украина готова к отопительному сезону 2016-2017 годов.
В страны достаточные ресурсы и на текущий момент процесс подачи тепла в жилые дома и учреждения «уже пошел». Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями объединений профсоюзов.
В то же время он подчеркнул, что Украина имеет достаточные запасы газа и угля.
«Я хочу сказать, что Украина готова к отопительному сезону. У нас достаточные запасы газа, угля, с которым были проблемы, – сказал Гройсман. – Я буквально вчера звонил каждому мэру областных центров, и все информировали меня о том, что процесс пошел».
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Премьер также напомнил, что за качество тепла отвечает местная власть.
«Хочу подчеркнуть, что вопрос качества тепла – в компетенции местных органов власти», – заявил он.
Напомним, в Кропивницком за порывов сетей не отапливаются более 200 многоквартирных домов, 6 детских садов и 4 медицинские учреждения.
Руководители двух теплогенерирующих предприятий, которые обслуживают город, сегодня во время пресс-конференции предприятий отметили, что из-за порывов сетей не удалось подключить к отоплению часть многоквартирных домов.