Глава Тернопольской ОГА просит Кабмин выделить 37 миллионов субвенции на финансирование профтехобразования

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом говорится в его письменном обращении к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

«Профессионально-техническое образование в Украине нуждается в реформировании. При этом нужно решать вопрос по обеспечению финансирования на зарплаты, стипендии и на содержание учреждений этого профиля. Так, большинство ресурсов вместе с полномочиями передано на органы местного самоуправления. В Тернополе обеспечить учреждения профтехобразования средствами легче, поскольку они дофинансируются за счет общины областного центра. Однако в районах ситуации острее», – говорится в обращении.

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Предварительно вчера 13 октября под стенами админздания Тернопольского областного совета преподаватели, студенты и представители профсоюзов заведений профтехобразования Тернопольщины провели предупредительный митинг с требованием погасить задолженность и вернуть 20% профессиональную надбавку.

Как сообщал УНИАН, с 2016 года в рамках бюджетной децентрализации содержание ПТУ было решено переложить на местные бюджеты.

Для Тернопольщины содержание учреждений профтехобразования обходится в 190 млн. грн на год.