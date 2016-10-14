Глава Тернопольской ОГА просит Кабмин выделить 37 миллионов субвенции на финансирование профтехобразования
Председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна призвал Кабмин выделить 37 млн грн субвенции на финансирование профтехобразования области до конца 2016 года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом говорится в его письменном обращении к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.
«Профессионально-техническое образование в Украине нуждается в реформировании. При этом нужно решать вопрос по обеспечению финансирования на зарплаты, стипендии и на содержание учреждений этого профиля. Так, большинство ресурсов вместе с полномочиями передано на органы местного самоуправления. В Тернополе обеспечить учреждения профтехобразования средствами легче, поскольку они дофинансируются за счет общины областного центра. Однако в районах ситуации острее», – говорится в обращении.
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Предварительно вчера 13 октября под стенами админздания Тернопольского областного совета преподаватели, студенты и представители профсоюзов заведений профтехобразования Тернопольщины провели предупредительный митинг с требованием погасить задолженность и вернуть 20% профессиональную надбавку.
Как сообщал УНИАН, с 2016 года в рамках бюджетной децентрализации содержание ПТУ было решено переложить на местные бюджеты.
Для Тернопольщины содержание учреждений профтехобразования обходится в 190 млн. грн на год.