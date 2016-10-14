День защитника Украины в Днепре: праздничный марш и выставка боевой техники (фото)

Сегодня в Днепре более 1 тыс. военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии и добровольческих батальонов в честь Дня защитника Украины прошли праздничным маршем.

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Как передает корреспондент УНИАН, марш начался на площади возле облгосадминистрации и облсовета.

Бойцы почтили память погибших за независимость Украины, возложив цветы к мемориальному камню рядом с Аллеей Героев Небесной Сотни.

Под государственными флагами, под звуки военного оркестра участники марша прошли по центральному проспекту города им. Дмитрия Яворницкого к уличной экспозиции Музея АТО. Здесь руководители области и города вручили государственные награды участникам боевых действий.

Также по случаю праздника в центре города, на площади Героев Майдана, установлены образцы военной техники ВСУ, которые могут осмотреть все желающие.