Во Львове состоялся костюмированный Марш славы защитников Руси-Украины (фото)

Во Львове сегодня по случаю Дня защитника состоялся костюмированный Марш славы защитников Руси-Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, по центральным улицам города прошли 20 всадников и более 200 человек, одетых в костюмы воинов княжеской эпохи, казацкого войска, легиона украинских Сечевых стрельцов, бойцов армии Украинской Народной Республики, Галицкой Армии, Украинской Повстанческой Армии, украинских воинов российско-украинской войны 2014-2016 годов.

Также во Львове сегодня по случаю Дня защитника Украины руководство области вместе с представителями общественности, военнослужащими, родственниками защитниками государства в сопровождении военного оркестра почтили память героев, похороненных на Лычаковском кладбище.

В национальном академическом театре оперы и балета им. Крушельницкой состоялась торжественная академия по случаю Дня защитника Украины.