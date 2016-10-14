В Тернополе открыли памятник Героям Небесной Сотни (фото)

22:26, 14 октября 2016
Общество
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На создание и установку памятника из городского бюджета было выделено 2,442 млн грн.

Фото пресс-служба городского совета

В Тернополе сегодня на площади Героев Євромайдану открыли памятник Героям Небесной Сотни.

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Как передает корреспондент УНИАН, участие в открытии приняли руководители города и области, военные, представители духовенства, политических и общественных организаций, рядовые горожане.

Предварительно на Театральной площади состоялись торжества по случаю Дня защитника Украины и праздника Покрова, после которых около тысячи собравшихся колонной отправились по центральным улицам города на площадь Героев Євромайдану. Там священники освятили памятник.

Фото пресс-служба городского совета

«Герои Небесной сотни защищали свободу, чтобы украинский народ имел будущее. Мы открываем памятник тем, кто боролся и погиб за Украину во время революции Достоинства. Также чествуем каждого, кто погиб за Украину и борется за нее сейчас», – сказал во время выступления городской голова Сергей Надал.

Фото пресс-служба городского совета

Памятник создали скульптор Роман Вильгушинский и архитектор Иван Жовнич. Высота композиции составляет 9 м.

Основание памятника символизирует вихрь, который окружает фигуру юноши – символ невинной жертвы, над которым возвышается ангела.

На создание и установку памятника из городского бюджета было выделено 2,442 млн грн.

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