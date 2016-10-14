В Тернополе открыли памятник Героям Небесной Сотни (фото)

В Тернополе сегодня на площади Героев Євромайдану открыли памятник Героям Небесной Сотни.

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Как передает корреспондент УНИАН, участие в открытии приняли руководители города и области, военные, представители духовенства, политических и общественных организаций, рядовые горожане.

Предварительно на Театральной площади состоялись торжества по случаю Дня защитника Украины и праздника Покрова, после которых около тысячи собравшихся колонной отправились по центральным улицам города на площадь Героев Євромайдану. Там священники освятили памятник.

«Герои Небесной сотни защищали свободу, чтобы украинский народ имел будущее. Мы открываем памятник тем, кто боролся и погиб за Украину во время революции Достоинства. Также чествуем каждого, кто погиб за Украину и борется за нее сейчас», – сказал во время выступления городской голова Сергей Надал.

Памятник создали скульптор Роман Вильгушинский и архитектор Иван Жовнич. Высота композиции составляет 9 м.

Основание памятника символизирует вихрь, который окружает фигуру юноши – символ невинной жертвы, над которым возвышается ангела.

На создание и установку памятника из городского бюджета было выделено 2,442 млн грн.