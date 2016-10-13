На границе с Польшей в очередях стоит больше тысячи автомобилей

Об этом сообщили в Западном региональном Государственной пограничной службе на странице в Facebook.

Отмечается, что самые большие очереди авто в пункте пропуска «Устилуг» - 330, в «Раве-Русской» – 200, в «Краковце» – 150, «Шегини» – 120, в «Ягодин авто» – 100, «Грушевые» – 80 , в «Угриневе» – 60, в «Смильнице» – 50.

Читайте такжеНа Волыни пограничники предотвратили контрабанду крупной партии сигарет в ПольшуВ то же время на пунктах пропуска на границах со Словакией, Венгрией, Молдовой и Румынией автомобильных очередей нет.