На границе с Польшей стоят в очередях более 600 автомобилей

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Западное региональное управление Государственной пограничной службы.

В частности, 180 автомобилей стоят в пункте пропуска "Ягодин-авто", 150 - в "Устилуге", 120 - в "Угринове",

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На КПП "Смильница" скопилось 50 автомобилей, "Краковец" и "Рава-Русская" - по 40, "Шегини" - 30. В "Грушеве" очереди нет.

Кроме того, отмечается, что в пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой, подотчетных Западному управлению ГНСУ, очередей также нет.