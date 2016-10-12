На границе с Польшей стоят в очередях более 600 автомобилей
08:27, 12 октября 2016Общество
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По состоянию на 8:00 12 октября на границе с Польшей стоят в очередях 610 автомобилей.
На польской границе стоят в очередях 610 автомобилей / УНИАН
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Западное региональное управление Государственной пограничной службы.
В частности, 180 автомобилей стоят в пункте пропуска "Ягодин-авто", 150 - в "Устилуге", 120 - в "Угринове",
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На КПП "Смильница" скопилось 50 автомобилей, "Краковец" и "Рава-Русская" - по 40, "Шегини" - 30. В "Грушеве" очереди нет.
Кроме того, отмечается, что в пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой, подотчетных Западному управлению ГНСУ, очередей также нет.
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