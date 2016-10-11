В киевских "наливайках" продают алкоголь без чеков и лицензий (видео)

Об этом говорится в сюжете программы «ТСН. Утро».

Отравления суррогатом уже добрались Днепропетровщины. Там умер один человек, еще семеро оказались в больнице. В других регионах продолжаются проверки. Инспекция киевских Мафов-наливаек показала неутешительные результаты.

Так, по результатам проверки выявлено, что уличные точки продажи алкоголя не имеют лицензии на реализацию спиртных напитков и соответствующих сертификатов качества.

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Как сообщал УНИАН, Волна смертельного алкоголя докатилась до Днепропетровщины, где один человек умер, еще 7 оказались в больнице.

Накануне на Харьковщине сообщено о подозрении задержанным организатору производства суррогата, трем его сообщникам и трем владельцам магазинов, где реализовывался некачественный алкоголь. Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

На Харьковщине в результате отравления суррогатным алкоголем погибли несколько десятков человек. Первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.