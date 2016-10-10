На Покрову "Свобода" и "Азов" анонсировали проведение многолюдных маршей в Киеве

Как сообщили УНИАН в Департаменте общественных коммуникаций КГГА, соответствующие заявки-уведомления от организаторов поступили в мэрию по состоянию на 10 октября.

Согласно информации ВО «Свобода», участие в шествии 14 октября примут до 20 тыс. человек. Участники соберутся возле памятника Тарасу Шевченко (парк Шевченко) и пройдут по ул. Владимирской, бульвару Шевченко, ул. Крещатик, Майдану Незалежности, ул. Михайловской до Михайловской площади. Марш начнется в 15.00. На Михайловской площади «Свобода» организует концерт, который ориентировочно должен начаться в 17.00.

Читайте такжеКо Дню защитника Украины назначили 11 дополнительных поездов

При этом на официальном сайте ВО «Свобода» в настоящее время анонсировано проведение в ближайшую пятницу «Марша славы героев» к 74-й годовщине создания Украинской повстанческой армии. Отмечается, что мероприятие начнется торжественным вече возле столичного памятника Шевченко (в 15.00), после чего колонна пройдет по бульвару Шевченко и Крещатику.

В свою очередь ОО «Общество содействия Вооруженным силам Украины и Военно-морского флота «Гражданский корпус «Азов» организуют шествие и митинг с участием 5 тыс. человек. Сбор будет проходить возле монумента «Родина-мать» (в 17.00). Шествие пройдет, согласно заявке, по маршруту: ул. Лаврская – Мазепы – Грушевского - Европейская площадь – Крещатик – Михайловская - Владимирский проезд - Софийская площадь.

Также в Департаменте сообщили, что 14 октября на Майдане Незалежности и ул. Крещатик будут работать фотовыставка «Азов-пресс» и ОО «Организация украинской молодежи «Джура», а также информационная выставка «Воины. История украинского войска» (Украинского института Нацпамяти).

Свои праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины в этот день намерено организовать ОО «Развитие ради будущего» на территории от Софийской до Михайловской площади, ул. Крещатик, Майдане Незалежности (в течение дня).

ОО «Всеукраинское объединение «Коло. Медіа» проведет на Майдане с 12.00 мероприятие «Казацкая выучка». На Покрову – стань за мову» с участием 100 человек заявлена на 14 октября от ВО «Движение защиты украинского языка». Участники шествия пройдут от ул. Крещатик по бульвару Шевченко до памятника Шевченко (13.00-15.00).

Поступила заявка от инициативной группы на проведение в этот день митинга на Майдане Незалежности относительно нарушения прав участников АТО. Мероприятие планируется начать ориентировочно в 12.00. Количество людей, которые примут участие, не указывается.