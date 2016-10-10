В Киеве на кинофестивале "Покров" презентуют фильм про Паисия Величковского

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», фильм рассказывает об известном старце, уроженце Полтавы, который возрождал духовную жизнь Православной Церкви в XVIII веке - преподобном Паисии Величковском.

«Зрители узнают о деятельности Паисия Величковского, в частности - о его связи с колливадским движением, известным, как филокалистическое возрождение. Преподобный не только работал над переводами аскетико-духовной литературы, но и дал толчок к возрождению общежительного уклада в монастырях на Афоне и Молдовлахии (территория современной Румынии). Также он основал переводческую школу в Нямецкому монастыре. В картине будут показаны редкие рукописи, книги и предметы церковного обихода времен преподобного Паисия, которые еще никогда не демонстрировались широкой публике. В фильме присутствуют комментарии историков, философов, богословов, а также игуменов и монахов Афона и Румынии», - рассказал основатель фонда Дмитрий Ворона.

Съемки фильма происходили на Афоне в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а также в Ильинском скиту. В Румынии съемочная группа побывала в Драгомирне, Секуле и Нямце - монастырях, где преподобный Паисий Величковский был игуменом. Финальный этап съемок прошел в Киево-Печерской лавре.

Преподобный Паисий Величковский - уроженец Полтавы, православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдавии. Паисий Величковский известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка. В частности, он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян. Величковский - один из тех, кто возродил забытые традиции монашеской жизни - старчества, общежительного монашества и Иисусовой молитвы.

В июне этого года на Афоне, неподалеку от монастыря Пантократор, группой исследователей БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» была найдена келия XVII века, где принял монашество известный украинец - преподобный Паисий Величковский.

Фестиваль православного кино «Покров» основан в 2003 году. В этом году просмотры конкурсных работ проходят в киевском Доме кино (ул. Саксаганского, 6). Показ документально-просветительского фильма: «Величковский: путь над временем» состоится 12 октября в 14.50. Вход на конкурсный показ свободный.