Юрко Прохасько и Андрей Курков в литературных чтениях “Мала Батьківщина: Місця і Сліди”

В пятницу, 24 октября, в Киеве (Киевский академический Молодой театр, ул. Прорезная, 17) состоится подиумная дискуссия и литературные чтения “Мала Батьківщина: Місця і Сліди”. Организаторы: «Гёте-Институт» Немецкий культурный центр и Польский институт в Киеве. Участники: Марек Краевский (Польша), Андрей Курков (Украина), Катя Ланге-Мюллер (Германия), Юрко Прохасько (Украина). Модератор: Николай Рябчук. Начало в 19:00. Вход - свободный. Телефоны: 496-12-84, 288-03-04.

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