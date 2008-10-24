Юрко Прохасько и Андрей Курков в литературных чтениях “Мала Батьківщина: Місця і Сліди”
08:26, 24 октября 2008Общество
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В пятницу, 24 октября, в Киеве (Киевский академический Молодой театр, ул. Прорезная, 17) состоится подиумная дискуссия и литературные чтения “Мала Батьківщина: Місця і Сліди”. Организаторы: «Гёте-Институт» Немецкий культурный центр и Польский институт в Киеве.
Участники: Марек Краевский (Польша), Андрей Курков (Украина), Катя Ланге-Мюллер (Германия), Юрко Прохасько (Украина). Модератор: Николай Рябчук.
Начало в 19:00.
Вход - свободный.
Телефоны: 496-12-84, 288-03-04.
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