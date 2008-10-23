НСНУ назначила новый съезд, исходя из новой даты выборов

Съезд партии «Народный Союз Наша Украина» состоится 30 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня во время политсовета НСНУ.

Кроме того, он отметил, что президиум партии может принять решение о переносе даты съезда.

Р.ЗВАРИЧ уточнил, что дата проведения съезда 30 октября назначена учитывая то, что внеочередные парламентские выборы планируется провести 14 декабря.

Как известно, ранее съезд партии «Народный Союз Наша Украина» планировался на 25 октября.