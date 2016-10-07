Экс-беркутовец о расстреле Майдана: патроны со свинцовой картечью привозили специальные машины

Сегодня 5 канал решил опубликовать важные показания обвиняемого.

Он рассказал, что возле Октябрьского дворца вечером специальные машины привозили патроны.

"Я сам патроны не видел, но личный состав, который получал, они между собой разговаривали и говорили, что патроны были разные", - заявил Шаповалов и добавил, что понимал, что выдавались патроны со свинцовой картечью.

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При этом экс-беркутовец утверждает, что он как командир подразделения не давал своим подчиненным указания относительно использования патронов.

Кроме того, по словам Шаповалова, ему неизвестно, составлялись ли документы по выдаче патронов со свинцовой картечью: "Я такого факта не знаю. По состоянию на 18-е число помповые ружья были примерно у 12-15 человек".

Также он заявил, что видел, как сотрудники его подразделения делали выстрелы в сторону митингующих из указанных помповых ружей.

Как сообщал УНИАН, 3 октября экс-беркутовец из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль. Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года.

По его словам, на шлемы сзади клеили разноцветные наклейки. Адвокаты утверждают, что эта информация даст возможность различить других причастных к ранениям и убийствам майдановцев.