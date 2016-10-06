В аэропорту "Борисполь" задержали бразильца, который воевал за "ДНР" и вербовал наемников

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, с сентября 2014 года до мая 2015 года иностранец находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР", где руководил ротой, был инструктором и разведчиком.

Читайте также"Мы не в состоянии себя обеспечить": донецкий боевик рассказал о поддержке Россией "ДНР"

Также он принимал участие в боевых действиях в районе с. Вергулёвка, Первомайское, Горловка, Старобешево, в боях под Дебальцево и Донецким аэропортом.

Кроме того, выполнял роль инструктора батальона «Призрак» в районе города Алчевск. Формировал из иностранцев, преимущественно бразильцев, батарею 120 мм минометов 1-го батальона 1-й бригады «ДНР». Совершал неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

4 октября прокуратура города Киева получила разрешение на его задержание с целью доставки в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Вербовщика задержали в аэропорту сразу после его прибытия в Украину из Бразилии. Он уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.