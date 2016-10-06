Рада собирается ввести 12-летнюю школу с 2018 года

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 народных депутатов из 360 зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно закону, государство гарантирует академическую, организационную, кадровую и финансовую автономию учебных заведений. Они имеют право самостоятельно принимать решение по любым вопросам в рамках своей автономии.

Государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками, пособиями учеников общеобразовательных учебных заведений и педагогических работников в порядке, установленном Кабинетом министров.

Законопроект устанавливает, что учреждения образования обеспечивают обязательное изучение государственного языка, который является языком образовательного процесса. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, обеспечивается право на обучение на родном языке или на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Труд педагогических и научно-педагогических работников оплачивается за счет средств государственного и/или местного бюджетов, средств учредителей, собственных поступлений учреждений образования, грантов, а также других источников, не запрещенных законодательством. Им также устанавливаются ежемесячные надбавки за выслугу лет.

Должностной оклад педагогического работника (низшей квалификационной категории) устанавливается в размере трех минимальных заработных плат, педагогического работника каждой следующей квалификационной категории повышается на 10%.

Должностной оклад научно-педагогического работника (ассистент кафедры) устанавливается в объеме большем на 25% от должностного оклада педагогического работника низшей квалификационной категории.

Педагогический работник, прошедший сертификацию, получает ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада в течение срока действия сертификата.

Определено, что государство обеспечивает ассигнования на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Финансирование профессионального образования осуществляется за счет средств госбюджета, в том числе путем предоставления субвенции на поддержку получения профессионального образования, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что в системе образования действует Единая государственная электронная база по вопросам образования - автоматизированная система, функциями которой являются сбор, верификация, обработка, хранение и защита информации о системе образования.

Также в законопроекте говорится о введении общественного самоуправления - право участников образовательного процесса участвовать в управлении учреждением образования в пределах, определенных законами и учредительными документами.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2016 года, кроме частей первой и третьей статьи 11 ("Дошкольное образование"), которые вступают в силу с 1 сентября 2018 года; абзаца первого части второй статьи 61, которая вступает в силу с 1 января 2018 года. Этим положением определяется, что должностной оклад педагогического работника (низшей квалификационной категории) устанавливается в размере 3-х минимальных заработных плат.

Предполагается также признать утратившим силу закон Украины "Об образовании" (Ведомости Верховной Рады УССР, 1991 г., № 34, ст. 451).

Устанавливается, что обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования и профильного среднего образования - с 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в ряд законов, а в частности, и к закона "О высшем образовании" насчет состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.