С этого учебного года ученики 10-11 классов будут изучать историю Украины по новым программам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти (УИНП).

Отмечается, что в прошлом году институт инициировал внесение изменений в школьную программу по истории Украины для 10-11 классов. Минобразования создало рабочую группу по усовершенствованию и разгрузке программ. После обсуждения проект был утвержден соответствующим приказом министра.

Читайте такжеГриневич обещает в августе представить Концепцию новой украинской школы

Как отметили в УИНП, впервые в старших классах вводятся практические занятия с уроками обобщения и тематического оценивания. Выделена в отдельные темы Украинская революция 1917-1921 годов. Теперь период массовых репрессий и большого террора в Украине получил название – «Установление и утверждение советского тоталитарного режима (1921-1939 гг.)».

Кроме того, школьники будут изучать ряд исторических личностей и персоналий, которые способствовали развитию Украины.

«В программе выделены и расширены, в частности, такие события, понятия, факты и термины: бой под Крутами; этапы трудовой и политической эмиграции; войны советской России с Украинской Народной Республикой; советская оккупация Украины; административно-территориальные изменения украинских земель на протяжении всего ХХ веке; Акт восстановления Украинского государства; вклад украинского народа в победу над нацизмом во Второй мировой войне; украинцы в воинских формированиях государств Объединенных Наций», - говорится в сообщении.

Также в новую школьную программу по истории вводится понятие «депортация» (депортация из Крыма крымских татар и других народов, а также массовые депортации этнических украинцев из Польши в 1944-1946 годах), украинская Хельсинкская группа и многое другое, сообщили в УИНП.